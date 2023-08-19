В Кейсарии обрушилась арка древнеримского акведука

Одна из арок древнеримского акведука в израильской Кейсарии обрушилась на территории общественного пляжа на берегу Средиземного моря. Арка была построена около 1870 лет назад. Пострадавших нет. Об этом сообщило израильское издание Mako со ссылкой на госорганизацию, ответственную за исполнение Закона о древностях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обрушившаяся арка древнеримского акведука в Кейсарии

Фото: Muhammad Khater / Israel Antiquities Authority Обрушившаяся арка древнеримского акведука в Кейсарии

Фото: Muhammad Khater / Israel Antiquities Authority

По словам директора организации Эли Эскосидо, Управление древностей неоднократно предупреждало владельцев земли о плохом состоянии части древнеримского акведука, но никто не предпринял необходимых действий для спасения арки.

«Мы выпускали предупреждения, предоставляли документы и планы, указывали на то, что ситуация катастрофична, и на реальную возможность обрушения, мы неоднократно встречались с владельцами земли и даже предлагали профинансировать некоторые работы с учетом того, что бедствие неминуемо. Уверен, что теперь кто-то прислушается к этому»,— сказал он.

Древнеримский акведук в Кейсарии начали строить до нашей эры, в правление иудейского царя Ирода Великого, чтобы соединить город с горными источниками Шуни в 7 км от поселения. При императоре Адриане (117–138 годы н. э.) была построена еще одна линия акведука. Разрушенная арка относится к поздней пристройке.

Полина Мотызлевская