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Коммерсантъ FM
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Минобороны Буркина-Фасо заявило о закупке у России оружия «по хорошей цене»

Буркина-Фасо покупает у России вооружение «по хорошей цене» и заинтересован в продолжении этого сотрудничества, заявил министр обороны этой страны Кассум Кулибали. Закупка какого именно оружия ведется, он уточнять отказался.

«Мы постараемся и дальше двигаться в этом направлении. У нас есть оборудование, купленное по хорошей цене и с гарантией послепродажного обслуживания, чтобы мы могли использовать его как можно дольше»,— сказал господин Кулибали в интервью «РИА Новости».

По его словам, раньше покупка у России оборудования вызывала негатив, так как этому «не были рады» традиционные партнеры Буркина-Фасо, через которых проводились все закупки. «Теперь, когда связи с Россией восстановлены, обмен будет идти напрямую… Мы увидели, что некоторые виды оружия эволюционировали. Мы наладили контакт»,— уточнил он.

Россия до конца года намерена открыть посольство в Буркина-Фасо. Владимир Путин также обещал поставить в ряд африканских стран, в том числе в Буркина-Фасо, по 25–50 тыс. тонн зерна.

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