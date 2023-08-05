Захарова: дипмиссии в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее откроются до конца года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что открытие посольств России в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее планируется до конца года.

«Приступаем к обсуждению с нашими партнерами вопросов технического характера. Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года»,— сказала госпожа Захарова «РИА Новости».

На пленарном заседании саммита «Россия — Африка» 28 июля президент России Владимир сообщил о планах возобновить работу российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее спустя 30 лет. 30 июля пермьер России Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.

О саммите — в материале «Ъ» «Велика Африка, а отступать некуда-4».

Олеся Павленко