Чеченский министр признал, что сын Кадырова избил обвиняемого в сожжении Корана

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев признал, что 15-летний сын Рамзана Кадырова Адам избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля в СИЗО Грозного. Видео опубликовано в Telegram-канале господина Дудаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru Ахмед Дудаев

Фото: chechnya.gov.ru

Как утверждает Адам Дудаев, Адам Кадыров постоянно сопровождает Рамзана Кадырова на мероприятиях. В том числе подросток был на встрече с Никитой Журавелем в СИЗО Грозного. По его словам, Адам Кадыров избил Никиту Журавеля, когда они остались наедине. Почему молодые люди остались одни, господин Дудаев в опубликованном видео не уточняет.

«Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, обычаи»,— сказал Адам Дудаев.

Он добавил, что у чеченских властей «нет возможности дотянуться до сатанистов в Швеции, Дании, Германии, Америке, которые ежедневно сжигают Коран», но в этом случае «сатаниста передали в Чеченскую республику, и Адам Кадыров смог до него дотянуться».

«Никита Журавель посягнул на чувства миллиардов мусульман по всему миру, миллионов мусульман внутри нашей страны. Кроме того, он задел чувства всех здравомыслящих людей. Он предатель Родины, пошел на поводу украинских спецслужб, которые хотят посеять межнациональную рознь в РФ»,— заявил господин Дудаев.

По версии следствия, 19-летний Никита Журавель сжег Коран в мае в Волгограде и опубликовал видео в соцсетях. СКР возбудил дело по ч. 2 ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). На допросе Никита Журавель заявил, что провел акцию «по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. руб.». Суд арестовал его на два месяца. Дело передали в Чечню, молодого человека доставили в СИЗО Грозного.

На этой неделе 19-летний Никита Журавель встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. После он заявил, что его избил Адам Кадыров, и направил жалобу уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву поручили разобраться в произошедшем. Тот заявил журналистам, что в Чечне «никто не может быть подвергнут истязаниям и избиению» и по инциденту проведут проверку. Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева обратилась к директору ФСИН России Аркадию Гостеву с просьбой перевести обвиняемого в СИЗО в другом регионе.

Олеся Павленко