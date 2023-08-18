«Коммерсантъ» обновил мобильное приложение для Android

Издательский дом «Коммерсантъ» выпустил новую версию мобильного приложения для операционной системы Android. Обновление доступно в магазинах приложений RuStore и Huawei AppGallery, а также для прямого скачивания на сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Основные нововведения:

Навигация по контенту расширена через кнопку меню «Разделы». Там доступны последние номера и архив газеты «Коммерсантъ», основные рубрики, издания, актуальные темы и страницы популярных авторов. Последние новости и главные статьи доступны под каждым материалом. Не нужно возвращаться на главную страницу. Добавлена возможность выбора между светлой, темной и системной темами оформления. В форме обратной связи можно отправлять сообщения об ошибках со скриншотами.

Приложение дает полный доступ к статьям газеты «Коммерсантъ», сайта kommersant.ru, журналов Weekend, «Автопилот», «Деньги», «Наука», радиостанции «Коммерсантъ FM» и позволяет настраивать уведомления по авторам, рубрикам и темам.

Свои пожелания по дальнейшему развитию программы пользователи могут направлять через форму обратной связи приложения в разделе «Настройки» или на электронную почту lk@kommersant.ru.

Обновление приложения для операционной системы iOS, а также в магазине приложений Google Play в настоящий момент невозможно. Американские компании Apple и Google заблокировали аккаунты «Коммерсанта», распространив на нас санкции, наложенные на владельца.