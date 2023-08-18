СКР попросил арестовать сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Следствие просит арестовать до 17 октября сопредседателя общероссийского общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» (признано в РФ иностранным агентом) Григория Мельконьянца. Ему предъявлено обвинение по статье об организации работы нежелательной в России НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до шести лет). Дело слушается в Басманном суде Москвы.

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«В суд поступили материалы следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Григорию Мельконьянцу»,— сообщили «РИА Новости» в суде. Адвокат Михаил Бирюков заявил, что ему потребуется некоторое время на ознакомление с материалами.

О возбуждении уголовного дела против Григория Мельконьянца стало известно вчера, 17 августа. В его квартире прошел обыск, оперативные мероприятия были также проведены у 14 сотрудников «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Казани, Москве и Санкт-Петербурге.

Сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук рассказал «Ъ», что обыски могли иметь отношение к деятельности проекта «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», признанного в РФ нежелательным.

«Голос» был создан в 2013 году, в реестр иностранных агентов движение внесено в 2021 году. Сайт «Голоса» заблокирован в 2022 году из-за публикации «недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине». «Голос» стал первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Председатель Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова сегодня, 18 августа, выразила надежду на объективное разбирательство в деле Григория Мельконьянца. Она заявила «Ведомостям», что сопредседатель «Голоса» помогал ЦИКу «профессиональной критикой».

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «"Голосу" припомнили связь с Европой».

Мария Федотова