Россияне предпочитают юани

Как показал опрос ФОМ, большинство россиян считают, что сейчас выгоднее хранить сбережения в рублях (61%), чем в валюте (15%). При этом граждане все более склонны выбирать в качестве валюты для сбережения не привычные доллар и евро, а юани. Респондентам предложили представить гипотетическую ситуацию: им подарили значительную сумму денег в рублях с условием, что необходимо перевести ее в валюту и положить на сберегательный счет на пять лет, а потом свободно распоряжаться по своему усмотрению. Треть опрошенных (32%) перевели бы сумму в китайскую валюту.

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Юани стали самым популярным выбором у респондентов всех возрастных категорий, кроме молодежи. Россияне до 30 лет выбирали евро и доллары немного чаще, чем китайскую валюту (34–36% против 32%).