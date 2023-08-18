Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, действительно ли писатель бывал в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

Санкт-Петербург сегодня. История о том, как Эдгар Аллан По встречался с Пушкиным и, возможно, еще с Гоголем… В 1829 году начинающий американский писатель и поэт садится на корабль и отправляется в Старый Свет. Эдгар решает повторить путь своего кумира — лорда Байрона — и отправиться на войну за независимость Греции, и ему кажется, что самый «короткий» путь — через Россию.

Однако по прибытии в Санкт-Петербург выясняется, что на войну он опоздал. Греция уже обрела независимость, а нахождение без необходимых документов в пределах Российской империи является незаконным. Слава богу, один из высокопоставленных русских чиновников разрешил американцу остаться в Петербурге на один месяц.

В трактире Эдгар встречает Пушкина… Как следует из дневников американца, они быстро нашли общий язык. Через некоторое время он даже сопровождал Пушкина на одну из дуэлей и отчаянно радовался, что все остались живы. Что еще интересно, оказывается, именно Эдгар По подсказал русскому гению идею поэмы «Медный всадник». Вообще в России у него было множество приключений, и этот свой период он вспоминает с особенной любовью…

Однако его американский опекун мистер Джон Аллан радостей родственника не разделял. Вот что он писал: «Вы уверяете, что мистер По провел некоторое время в России? Хотелось бы в это верить, но где же он раздобыл деньги на билет? От меня мальчишка получил решительный отказ — я и так слишком часто и поспешно открывал ему свой кошелек, позволяя сесть себе на шею…»

Вот это да! В Америке Эдгар По жил крайне бедно, много бродяжничал, пил, плохо одевался… И да, он никогда не был в России. Все это его выдумка, фантазия, может быть, и мечта. Земляки-современники его не любили, не понимали, смеялись над ним, критиковали и поливали помоями даже после смерти. В России, наоборот, его творчеством восторгались: Брюсов, Бальмонт, Гиппиус с Мережковским, Сологуб. Его считали предтечей символизма…

Эдгар По был погребен в Балтиморе. Приобретенный родственниками мраморный памятник установить не успели — его уничтожил поезд, сошедший с рельсов и протаранивший кладбищенский склад. Ну что здесь сказать? «История в духе писателя!»