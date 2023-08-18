Вучич ждет усиления давления на Сербию по санкциям против России

Президент Сербии Александр Вучич считает, что в августе и сентябре Евросоюз будет оказывать на его страну давление с целью заставить ее поддержать санкции против России. По его мнению, Сербию захотят изолировать на международной арене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Что произошло за эти пять дней, что мы сделали? Ничего. Видите, что речь идет об организованной кампании, о подготовке к тому, что будет на следующей неделе. Ожидаю самое тяжелое до сих пор давление по введению санкций против России»,— заявил господин Вучич в эфире «Радио и телевидения Сербии».

«Ожидаю обострения давления в конце августа и сентябре, мы попробуем сохранить свою позицию. Удастся ли или нет — увидим, в политике должны быть принципы»,— добавил он. По его мнению, Сербию попытаются изолировать, чем ее пугают уже на протяжении десяти лет.

«Сербия никогда не будет изолирована. Не можете ее изолировать: мы проводим серьезную и разумную политику, но ситуация нелегкая»,— отметил президент Сербии. Он также призвал сербов быть «ни на стороне США, ни России, но на стороне Сербии».

1 августа США ввели санкции против представителей высшего руководства Республики Сербской: президента Милорада Додика, Жельки Цвиянович, премьера, спикера парламента и министра юстиции. Их обвинили в «подрыве государственного устройства страны».

Подробнее о ситуации — в материале «Александр Вучич проигнорировал санкции США».

Анастасия Ларина