Акции вьетнамского VinFast упали почти вдвое

Акции вьетнамского производителя электромобилей VinFast в четверг, 17 августа, снизились на 34%. Тем самым за два дня, прошедших после первичного размещения, они упали на 46%. Тем не менее компания все еще оценивается в $46 млрд — чуть дороже GM ($45 млрд) и чуть дешевле Ford ($47 млрд).

Торги акциями VinFast начались во вторник. По итогам первого дня они выросли более чем на 68%. В итоге капитализация компании достигла $85 млрд, что сделало ее дороже Ford Motor, General Motors и BMW Group. Однако коррекция началась почти немедленно. Волатильность акций VinFast связана в числе прочего с тем, что их было выпущено сравнительно небольшое количество, так что продажа и покупка сильно влияют на цену.

Основатель VinFast Фам Нят Выонг ставит довольно амбициозные цели: нарастить производство автомобилей за год более чем вдвое, до 50 тыс. Притом в первом полугодии VinFast поставила лишь 11,3 тыс. Компания стремится к активному продвижению на американском рынке — продажи в США начались в марте текущего года. При этом VinFast несколько раз меняла формат продвижения в США, что, по мнению экспертов, могло запутать покупателей. В мае компания отозвала все проданные в США автомобили — около тысячи — из-за проблем с дисплеем.

«VinFast может представлять нового успешного конкурента на рынке электромобилей, но в отличие от момента, когда на него пришла Tesla, сейчас это пространство заполнено предложениями от нескольких производителей»,— считает партнер инвесткомпании Cherry Lane Investments Рик Меклер.

Яна Рождественская