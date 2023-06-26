Воронежская ГК «Возрождение» выкупила 0,4 га под многоэтажную застройку в Липецке

В Липецке продали 0,4 га на берегу реки Воронеж под застройку. Участок с торгов купила воронежская ГК «Возрождение» за 26,5 млн руб. Результаты аукциона, который состоялся со второго раза, опубликовал финансовый институт развития в жилищной сфере АО «Дом.РФ».

Начальная цена земельного участка на торгах составляла 12,2 млн руб. Он расположен на первой линии улицы Левобережной, в шаговой доступности от пляжа. Окружен жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры. На участке расположен объект незавершенного строительства. Помимо высоток, на нем можно возводить детсады и школы, больницы и поликлиники, магазины, объекты культурного развития.

Помимо «Возрождения», в аукционе участвовали липецкий специализированный застройщик «Панорама», предложивший 26,1 млн руб., и ИП Ангелина (Сергеевна) Касилова, которая готова была отдать 26,4 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее полная тезка из Липецка была генеральным директором и владельцем ООО «Диагностика здоровья», занимающегося деятельностью больничных организаций. Также она руководила ООО «МЦДЭ» с таким же родом деятельности и была совладельцем ООО «Новые горизонты», работавшем в сфере туризма. Две последних организации ликвидированы. Претендентом на участие в аукционе было и одно из основных юрлиц ГК «Развитие» Сергея Гончарова ООО СЗ ГК «Развитие», но его предложение о цене не опубликовано.

По данным «СПАРК-Интерфакс», группа компаний «Возрождение» зарегистрирована в Воронеже в 2014 году. Она занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества. Уставный капитал — 40 тыс. руб. Генеральный директор — Артур Наумов. Выручка в 2022 году составила 80,3 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб.

ГК «Возрождение» в 2015 году на 99% принадлежала СЗ ГК «Развитие». С 2020 года совладельцами являются жилищно-строительный кооператив «Центр Черноземья» (99%) и ООО «Автомонтажное предприятие №1» (1%). Единственный учредитель второй компании — Виктория Анохина, которая также является председателем жилищно-строительного кооператива «Регион Развитие». Владельцы последнего не указаны, однако в Едином реестре застройщиков сказано, что эта компания — одно из 17 юрлиц ГК «Развитие». Председателем «Центра Черноземья» является Дмитрий Гаспарик, которому в числе прочих разных долях принадлежат ООО «Каскад-Развитие» и ООО СК «Развитие — отделка и строительство». Ранее он также руководил ООО «Профвыбор развитие».