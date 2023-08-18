США не видят причин менять уровень готовности стратегических сил из-за РФ и Белоруссии

Власти США не видят причин для изменения уровня готовности стратегических сил из-за действий России и Белоруссии, касающихся ядерного оружия. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Его спросили, могут ли США подтвердить размещение Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии. Также господина Райдера попросили прокомментировать слова Александра Лукашенко о готовности применить ядерное оружие в случае агрессии против его страны.

«Я не стану давать комментарии конкретно относительно этого. Я отвечу, что в целом мы не видели ничего такого, что заставило бы нас изменить расстановку собственных стратегических сил»,— сказал в ответ представитель Пентагона (цитата по ТАСС).

В марте президент РФ Владимир Путин заявил, что к 1 июля закончится строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Посол РФ в республике Борис Грызлов рассказал, что ядерное оружие придвинут к западным границам Союзного государства. В апреле Минобороны РФ сообщило, что Белоруссия получила «Искандер», способный применять ракеты с ядерными боеголовками. Белорусский президент Александр Лукашенко сказал, что может применить это ядерное оружие, если на страну нападут.

Лаура Кеффер