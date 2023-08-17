Участникам СВО и их детям разрешили переходить на бюджет с платного обучения

Участники военной операции на Украине и их дети могут перейти на вакантное бюджетное место с платного обучения при отсутствии академической или финансовой задолженности, следует из приказа Минобрнауки РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

О разработке соответствующей инициативы министерство сообщало в начале июля. Речь идет о перераспределении вакантных бюджетных мест в высших учебных заведениях. В Минобрнауки уточняли, что решение о переводе на бюджетное обучение участников СВО будет приниматься специально созданной для этого комиссией.

11 августа премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому студенты колледжей и вузов, которые принимали участие в СВО, смогут перевестись на бесплатную форму обучения даже при отсутствии вакантных бюджетных мест. Это можно будет осуществить с помощью перевода студента на другую специальность.

По льготе для участников СВО в вузы в нынешнем году зачислены около 7 тыс. человек, сообщал замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев. По его словам, было подано 9 тыс. заявлений.

Подробнее о приемной кампании — в материале «Ъ» «Участники СВО переходят в поступление».

Эрдни Кагалтынов