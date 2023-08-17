Участника «Голоса» Жилкина отпустили из столичного СКР в статусе свидетеля

Участника движения «Голос» (признано иностранным агентом) Владимира Жилкина выпустили из здания Следственного комитета (СКР) Москвы после допроса и выдали обязательство о явке. Он проходит по делу об организации работы нежелательной неправительственной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК) против сопредседателя движения Григория Мельконьянца. Об этом сообщила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Как рассказал Владимир Жилкин «Медиазоне», его допрос начался только после того, как господина Мельконьянца увезли в главное здание СКР России на Техническом переулке в Москве.

По его словам, следователи интересовались связями «Голоса» и «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами» (ENEMO). Он отказался отвечать на вопросы по 51-ю статью Конституции, которая разрешает не давать показания против себя и близких родственников.

Сегодня, 17 августа, у Григория Мельконьянца, а также еще 14 сотрудников «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, прошли обыски. В отношении господина Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы. Вечером 17 августа Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал координатора «Голоса» Владимира Егорова (признан иностранным агентом) на 15 суток по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ).

Движение в защиту прав избирателей «Голос» создано в 2013 году. 18 августа 2021 года Минюст внес «Голос» в реестр иностранных агентов. Спустя год Роскомнадзор заблокировал сайт движения. В ведомстве утверждали, что заблокировали сайт из-за публикации «недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине».

27 сентября 2021 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Голосу" припомнили связь с Европой».

Олеся Павленко