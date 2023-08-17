Координатора «Голоса» Егорова арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал координатора «Голоса» (признан иностранным агентом) Владимира Егорова (признан иностранным агентом) на 15 суток по статье о неповиновении полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Об этом сообщила «Медиазона» (признана иностранным агентом) со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Егоров (признан иностранным агентом)

Фото: golosinfo.org Владимир Егоров (признан иностранным агентом)

Фото: golosinfo.org

Как сообщает издание, в протоколе полицейские записали, что Владимир Егоров «не подчинялся законным требованиям полиции», «физически противодействовал» и «отталкивал сотрудников» во время обыска у него дома сегодня, 17 августа.

Владимир Егоров на заседании не согласился с протоколом. По его мнению, из материалов дела неясно, какие именно требования полиции он не выполнил. Господин Егоров добавил, что во время обыска ему не показали документы, что сотрудники силовых служб находятся в его квартире законно.

Сегодня, 17 августа, в квартирах у сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, Владимира Егорова, а также у 12 сотрудников «Голоса» в восьми регионах, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, прошли обыски. В отношении Григория Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной НПО (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Движение в защиту прав избирателей «Голос» было создано в 2013 году. 18 августа 2021 года Минюст внес «Голос» в реестр иностранных агентов. Спустя год Роскомнадзор заблокировал сайт движения. В ведомстве объясняли, что заблокировали сайт из-за публикации «недостоверной общественно значимой информации о российской военной операции на Украине».

27 сентября 2021 года Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность «Европейской сети организаций по наблюдению за выборами». В тот же день «Голос» приостановил членство в этой организации.

Олеся Павленко