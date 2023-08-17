Автор «Дореволюционного советчика» Малахов пожаловался на помещение в психбольницу

Петербургский активист и автор сетевого сообщества «Дореволюционный Советчик» Слава Малахов (Владислав Малахов) пожаловался в общественное движение «Команда против пыток» (КПП; бывший «Комитет против пыток», который был признан иноагентом и самоликвидировался) на принудительное помещение в психиатрическую больницу почти на месяц, куда, по словам активиста, он был отправлен под давлением полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Малахов

Фото: из личного архива Владислава Малахова Владислав Малахов

Фото: из личного архива Владислава Малахова

Правозащитникам активист рассказал, что силовики заставили его подписать согласие на госпитализацию после того, как он оказался в отделе полиции города Тосно Ленинградской области. Туда, пояснил Слава Малахов, его забрали из-за конфликта с проводницей поезда, который направлялся из Санкт-Петербурга в Москву. В отделе он провел около суток, а после, под предлогом медосмотра, полицейские отвезли его в клинику в поселок Ульяновка.

Там, по словам задержанного, его привязали к кровати и в этом положении он провел несколько дней, а «медсестры периодически делали ему уколы, игнорируя просьбы о помощи и вопросы о препаратах, заставляли пить неизвестные таблетки», говорится в сообщении КПП.

Активист Малахов также рассказал правозащитникам, что во время психологического теста заведующая требовала указать в заключении «суицидальные наклонности и слабоумие», но получила отказ специалиста.

Блогера выписали 7 августа. В истории болезни медики указали, что он «поступил, активно галлюцинируя в возбужденном состоянии». В тот же день господин Малахов связался с юристами КПП в Санкт-Петербурге.

Руководитель петербургского филиала КПП Юлия Федотова сообщила, что из объяснений поэта Малахова «можно сделать выводы о незаконной госпитализации в психиатрический стационар и злоупотреблении должностными полномочиями». Она подчеркнула, что в ближайшее время «Команда» направит запросы во все учреждения, в которых находился активист.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург