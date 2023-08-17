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Коммерсантъ FM
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В Google появилась функция краткого пересказа текста на странице

Поисковик Google научился тезисно пересказывать веб-страницы. Функция работает только на общедоступных страницах и не работает на материалах с пэйволом.

Для работы нужно зайти на сайт с текстовым материалом и попросить поисковик сгенерировать ключевые тезисы статьи. Также Google сгенерирует несколько вопросов по статье, на которые сразу же можно будет получить ответ и перейти в ту часть текста, которая отвечает на тот или иной вопрос. Пока что новая функция доступна только для тестировщиков в мобильных приложениях Google на iOS и Android. В будущем она появится и в приложении Chrome для ПК.

Ранее похожая функция появилась в российском «Яндекс Браузере» — там за краткий пересказ текста отвечала нейросеть YandexGPT. Также с обновлением в поисковике Google появилась новая функция просмотра определения терминов в духе «Википедии». Если текст подчеркивается, то при наведении на него мыши будет предоставляться краткая информация о слове или явлении.

Евгений Федуненко

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