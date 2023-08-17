AP опубликовало руководство для журналистов по использованию ИИ

Информационное агентство The Associated Press (AP) разработало правила и рекомендации для своих журналистов и работающих в других СМИ о том, как следует использовать искусственный интеллект (ИИ) в работе с новостями. Комментируя эти рекомендации в своем блоге, вице-президент AP Аманда Барретт подчеркнула, что агентство не рассматривает ИИ как «замену журналистам каким бы то ни было образом».

Как следует из руководства, журналистам AP разрешается экспериментировать с чат-ботом ChatGPT компании OpenAI, соблюдая при этом осторожность, однако нельзя его использовать для создания контента, который может быть опубликован. Любой контент, созданный ИИ, журналисты должны расценивать как не прошедший тщательную проверку материал, сверять его со стандартами AP, строго оценивать его содержание. Правила AP запрещают использовать ИИ для внесения изменений в фото-, видео- или аудиоконтент. Кроме того, нельзя публиковать изображения, созданные с помощью ИИ, если они недостоверно отображают реальность. Правила запрещают журналистам давать ИИ конфиденциальную или секретную информацию. Агентство также призывает своих сотрудников проверять материал, получаемый из других источников, на предмет того, чтобы в нем не было контента, сгенерированного искусственным интеллектом. В AP напоминают, что ИИ облегчает распространение недостоверной или умышленно вводящей в заблуждение информации. Поэтому авторы руководства рекомендуют журналистам быть осторожными и рассматривать подобный контент с долей скептицизма, стараться выяснять источник оригинального контента, верифицировать источник изображений и т. п. Если же есть хоть какие-то сомнения в подлинности материала, его рекомендуется не использовать вовсе.

Между тем AP заключило лицензионное соглашение с OpenAI, по условиям которого агентство разрешило использовать свои публикации для обучения моделей ИИ. Кроме того, AP уже использует искусственный интеллект для написания подборок коротких финансовых и спортивных новостей, и агентство совместно с рядом других СМИ подписало открытое письмо с призывом к обеспечению прозрачности в использовании данных для обучения моделей ИИ. В то же время, например, The New York Times ограничила использование своего контента для обучения ИИ.

Алена Миклашевская