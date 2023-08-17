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Коммерсантъ FM
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Суд в ДНР осудил украинских морпехов за убийство в Мариуполе

Два морских пехотинца ВСУ, Владимир Пафицевич и Евгений Вахненко, осуждены Верховным судом ДНР на 22 года строгого режима. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и п. «ж» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фото: Военная прокуратура объединенной группировки войск (сил

Фото: Военная прокуратура объединенной группировки войск (сил

В марте 2022 года в Мариуполе они задержали местного жителя, не имевшего отношения к конфликту, которого затем по приказу командира убили. Морпехи полагали, что он видел их расположение и мог сообщить подробности российским военным. Впоследствии Пафицевич повязал к одежде убитого красную повязку, символизирующую поддержку российской армии, чтобы выдать жертву за «сепаратиста». Дело еще одного участника преступления рассматривается в суде.

Подробнее об этом читайте в материале «Расстрел у поста "Каратель"».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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