Курс доллара опустился ниже 94 руб.

Курс доллара на открытии торгов Московской бирже опустился ниже 94 руб. По состоянию на 7:37 доллар торгуется на отметке 93,9 руб./$ (-0,79%). Курс евро опустился на 0,83%, до 102,3 руб./€. Юань упал на 0,36%, до 12,8 руб.

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16 августа на открытии торгов на Мосбирже курс доллара колебался у отметки 97 руб./$, евро торговался на отметке 106 руб./€, юань — 13,3 руб. На этой неделе доллар превышал 101 руб., евро — 110 руб.

14 августа после анонса Банком России заседания по ключевой ставки доллар начал опускаться, но вернулся к росту 15 августа после решения поднять ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%. Регулятор допустил, что может еще раз поднять ставку, если проинфляционные риски усилятся.

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