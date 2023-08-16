Чистая прибыль Qiwi в первом полугодии выросла на 78%

По итогам первого полугодия чистая выручка платежного сервиса Qiwi по МСФО выросла на 7,5%, до 17,7 млрд руб., скорректированная чистая прибыль — на 78%, до 9,4 млрд руб. Объем платежей за этот период вырос на 13,7%, до 974 млрд руб. Об этом сказано в финансовом отчете компании. В Qiwi добавили, что ведут диалог с Центробанком по поводу наложенных на сервис ограничений.

По итогам второго квартала 2023 года общая выручка Qiwi снизилась на 9,9%, до 9,2 млрд руб. против 10,2 млрд руб. во втором квартале 2022-го. Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 76,6%, до 5,2 млрд руб. с 2,96 млрд руб. в прошлый аналогичный период.

Совет директоров Qiwi оставил на рассмотрении вопрос выплаты будущих дивидендов до тех пор, когда изменение режима санкций или другие условия позволят распределить прибыль среди акционеров.

В Qiwi также сообщили, что ведут диалог с ЦБ по поводу выданного компании предписания, из-за которого 26 июля она ограничила снятие наличных и вывод средств в другие банки. Qiwi провела анализ ограничений, наложенных на нее. «В настоящее время мы находимся в плотном диалоге с Банком России по поводу наложенных на нас временных ограничений в отношении операций Киви банка. Мы провели стресс-тест на основе фактических результатов первого полугодия 2023 года»,— сказано в сообщении.

В компании также сообщили, что оценивают выплату по налогу на сверхприбыль в 500 млн руб. Qiwi планирует выплатить налог в четвертом квартале 2023 года.

Подробнее о работе компании — в материале «Ъ FM» «ЦБ пригляделся к Qiwi-кошелькам».

Олеся Павленко