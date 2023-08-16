Путин высказался о глобальном потеплении и его влиянии на Россию

Президент России Владимир Путин обсудил с правительством ситуацию в России на фоне глобального потепления. Он отметил, что в стране наблюдались не только пожары, но и паводки. В свою очередь, глава МЧС РФ Александр Куренков сообщил, что в нынешнем году площадь, пройденная огнем в лесных пожарах, в 1,5 раза превысила прошлогодний показатель. О мерах, принимаемых в связи с влиянием глобального потепления, рассказал Глава Минприроды Александр Козлов.

«В этом году средняя температура на планете впервые достигла 17,24°C. Побила рекорд 2016 года — там было 17,2°C. Пожары везде, к сожалению, у нас тоже. С одной стороны, пожары, с другой стороны, паводки»,— сказал Владимир Путин на совещании.

Александр Куренков сообщил, что в текущем году в России зафиксировали более 11 тыс. очагов природных пожаров, их общая площадь составила более 4 млн гектаров. «При незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем в этом году, превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза»,— сказал он.

Александр Козлов отметил, что правительству нужны меры по адаптации сфер хозяйственной деятельности. «Как бы человечество сегодня ни пыталось сокращать выбросы парниковых газов, эти действия окажут влияние на климат лишь во второй половине века. Да, это крайне важно для будущих поколений, но совершенно недостаточно для нынешних. Сейчас нужны меры по адаптации всех сфер хозяйственной деятельности»,— сказал он.

Господин Козлов добавил, что научно-исследовательские институты России делают прогнозы изменений климата по каждому региону. По его словам, такие данные нужно использовать при планировании строительства и ремонтов. Он дополнил, что 59 регионов России утвердили планы по адаптации к изменениям климата.

«Зная о потенциальных наводнениях, можно строить дамбы или же принимать решения о переселении людей. Готовясь к засухе, задуматься о строительстве водоводов. Прогнозируя таяние мерзлоты, укреплять подземные коммуникации»,— сказал Александр Козлов.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), начало июля 2023 года было самым жарким за всю историю наблюдений. 7 июля зафиксирован новый температурный рекорд: средняя мировая температура достигла 17,24°C, что на 0,3°C выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года. Аномальная жара нынешним летом фиксировалась по всему миру — в Греции, Китае, США, Канаде и многих других странах.

Подробнее об изменении климата по всему миру — в материале «Ъ» «'Мальчик'' готовит новые проказы».

Олеся Павленко