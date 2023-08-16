Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно из-за оскорбления журналиста

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча условно нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу. Ему также назначили штраф в 50 тыс. руб. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«КДК РФС решил дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и назначить штраф в 50 тыс. руб. Испытательный срок рассчитан до конца сезона-2022/23. Дзюба может обжаловать только штраф»,— сказал господин Григорьянц.

12 августа Артем Дзюба грубо ответил журналисту издания «РБ Спорт» Виталию Бородину. Он спросил у Дзюбы, не обидно ли было ему слышать от тренера Игоря Шалимова, что тот не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…»,— сказал в ответ футболист.

14 августа КДК РС начал проверку этого инцидента.

Олеся Павленко