Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дзюбу дисквалифицировали на два матча условно из-за оскорбления журналиста

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча условно нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу. Ему также назначили штраф в 50 тыс. руб. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«КДК РФС решил дисквалифицировать Дзюбу на два матча условно и назначить штраф в 50 тыс. руб. Испытательный срок рассчитан до конца сезона-2022/23. Дзюба может обжаловать только штраф»,— сказал господин Григорьянц.

12 августа Артем Дзюба грубо ответил журналисту издания «РБ Спорт» Виталию Бородину. Он спросил у Дзюбы, не обидно ли было ему слышать от тренера Игоря Шалимова, что тот не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе. Ты меня понял? Еще раз с таким вопросом подойдешь…»,— сказал в ответ футболист.

14 августа КДК РС начал проверку этого инцидента.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...