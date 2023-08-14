РФС проверяет инцидент с Дзюбой и журналистом

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) проводит проверку инцидента, в котором нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оскорбил журналиста. Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Дзюба (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Артем Дзюба (слева)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«КДК проводит проверку всех материалов по инциденту с Артемом Дзюбой. Скорее всего, завтра-послезавтра будет понятно. Идет проверка, но пока не включили этот инцидент в повестку КДК РФС»,— сказал господин Григорьянц ТАСС.

12 августа после матча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Локомотивом» и «Краснодаром» Артем Дзюба грубо ответил журналисту издания «РБ Спорт» Виталию Бородину. Он спросил у Дзюбы, не обидно ли было ему слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России.

«Слушай, ты доиграешься. Я тебе телефон в одно место засуну. Ты меня понял? Если еще раз подойдешь. Я тебя предупредил последний раз. Потом обидно будет тебе»,— сказал в ответ футболист (цитата по sports.ru).

34-летний Артем Дзюба — четырехкратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), трехкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), четырехкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

Олеся Павленко