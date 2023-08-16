Армения объяснила «диверсию» на границе Азербайджана заблудившимся резервистом

Минобороны Армении опубликовало заявление, в котором называет сообщение военного ведомства Азербайджана о диверсии на границе «абсолютной ложью». В министерстве пояснили, что в указанном месте проводились тренировочные сборы и один из резервистов «покинул позицию».

Сегодня днем Минобороны Азербайджана сообщило, что разведывательно-диверсионная группа Армении пыталась проникнуть на территорию страны в направлении поселка Истису Кельбаджарского района с целью совершения терактов. В ведомстве отметили, что в результате пресечения действий ДРГ был задержан один раненый военный.

«Ранее минобороны Армении сообщало, что, по предварительным данным, резервист, участник тренировочных сборов покинул боевую позицию,— пояснили в Минобороны Армении.— Изучаются возможный сценарий и обстоятельства того, как резервист мог оказаться на азербайджанской стороне».

После этого военное ведомство Армении опубликовало видеозапись, на которой некие люди в камуфляже проверяют, а затем доставляют в военный грузовик раненого человека. В министерстве пояснили, что на видео речь идет о задержанном резервисте. «Это видео опровергает распространенную Минобороны Азербайджана ложь о том, что в восточном направлении приграничной зоны пыталась проникнуть диверсионная группа ВС РА, "действия которой были остановлены огневой поддержкой"»,— говорится в заявлении Минобороны Армении.

Александр Кислов