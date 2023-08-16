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Коммерсантъ FM
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Минобороны Азербайджана: пресечена попытка армянской ДРГ проникнуть в страну

Министерство обороны Азербайджана заявило о предотвращении попытки армянской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) проникнуть на территорию страны. Один член ДРГ с ранением был задержан азербайджанскими военными, остальные бойцы отступили, сообщила пресс-служба министерства. Армянская сторона пока не комментировала эту информацию.

Утверждается, что ДРГ вооруженных сил Армении около 11:15 (10:15 мск) попыталась проникнуть в азербайджанский поселок Истису Кельбаджарского района для проведения «террористическо-диверсионных мероприятий». Как сообщает Минобороны, попытка ДРГ попасть в Азербайджан была пресечена в результате бдительности азербайджанских военных и при поддержке военной техники. Информация о задержанном бойце ДРГ будет предоставлена общественности позднее, сообщила пресс-служба.

Армения и Азербайджан, несмотря на договор о прекращении войны 2020 года, продолжают обвинять друг друга в обстрелах на границе. Российские миротворцы, дислоцированные вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также вдоль Лачинского коридора периодически сообщают о нарушениях режима прекращения огня.

Ереван и власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвиняют Азербайджан в геноциде с помощью блокады Лачинского коридора, соединяющего НКР с Арменией. Армению поддержал первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Баку на уступки идти не собирается и методично повторяет, что вопрос должен решаться внутри страны, а у карабахских армян два пути — стать гражданами Азербайджана или уехать.

Подробности — в публикации «Ъ» «Арцах против Карабаха».

Эрдни Кагалтынов

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