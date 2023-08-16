Собянин: 6 пострадавших после ЧП в Махачкале находятся в очень тяжелом состоянии

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 6 из 16 доставленных в столицу пострадавших от взрыва в Махачкале находятся в очень тяжелом состоянии, в том числе двое детей. Ранее МЧС России сообщал, что шесть доставленных в Москву пострадавших подключены к аппарату ИВЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

«Девять пострадавших находятся в городских клиниках: институте Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ им. Иноземцева, НИИ детской неотложной хирургии и травматологии, больнице им. Сперанского. Шесть человек, в том числе двое детей, в очень тяжелом состоянии»,— написал господин Собянин в Telegram.

16 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, в том числе трое детей доставил в Москву спецборт МЧС. Ведомство сообщало, что состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Вечером 14 августа начался пожар в автосервисе на окраине Махачкалы. Огонь перекинулся на соседнее помещение, где находилась селитра. Произошел взрыв, огонь дошел до АЗС, после чего взорвались баллоны с газом. Погибли 35 человек, пострадали 84. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Силовики задержали арендатора помещения с селитрой.

Подробнее о расследовании взрыва читайте в публикации «Ъ» «Огневой вал».

Эрдни Кагалтынов