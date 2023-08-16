«МегаФон» сократил долю в онлайн-кинотеатре Start с 50 до 45%

Компания «МегаФон» в апреле сократила свою долю в видеосервисе Start с 50 до 45%, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Пресс-служба «МегаФона» сообщила изданию, что пятипроцентная доля в ООО «Диджитал медиа холдинг» (головная структура Start) была продана «основателям компании».

В пресс-службе заявили, что доля «МегаФона» в 45% максимально отражает взаимоотношения с этим активом. В компании сообщили, что никогда не занимались операционным управлением онлайн-кинотеатра, и Start не является профильным активом «МегаФона». Кто именно стал покупателем доли, пресс-служба не уточнила. В пресс-службе видеосервиса уточнили РБК, что сокращение доли «МегаФона» было частью «изначальных договоренностей».

Из данных ЕГРЮЛ следует, что сокращение доли оператора связи в онлайн-кинотеатре произошло 19 апреля 2023 года. Издание обращает внимание на то, что 12 апреля «МегаФон» попал в санкционный список США. Как утверждает пресс-служба Start, сокращение доли оператора не связано с внешними обстоятельствами.

В октябре 2020 года стало известно, что «МегаФон» приобретет долю в размере 33,8% в «Диджитал медиа холдинге». В январе 2021-го оператор связи увеличил долю в онлайн-кинотеатре до 50%. В мае 2022-го «МегаФон» объединил видеосервисы Start и «МегаФон ТВ» в единую платформу.

По количеству пользователей за первое полугодие Start находится на седьмом месте среди российских онлайн-кинотеатров с 1,7 млн зрителей и долей в 65% платящих абонентов. В этом году сразу у восьми онлайн-кинотеатров число абонентов, оплачивающих услуги, превысило 1 млн. В топ-3 по числу платных подписок попали «Кинопоиск», «Иви» и Okko.

Подробнее о рынке онлайн-кинотеатров — в публикации «Ъ» «В онлайн по билетам».

Эрдни Кагалтынов