В Екатеринбурге отремонтировали подземный переход к парку Маяковского

Компания «Россети Урал» отремонтировала подземный переход под ул. Ткачей к Центральному парку культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО). Как сообщили в пресс-службе компании, новый арт-объект посвящен 300-летию города. О планах реконструкции подземного перехода компания сообщила в июле.
В переходе появилось новое освещение, а также граффити в стиле конструктивизма. Кроме того, на стенах появились строки стихов Владимира Маяковского. Для перехода выбран оптимальный уровень освещенности, оно функционирует в автоматическом режиме с привязкой ко времени заката и восхода.
«По мере приближения к парку, ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к природе, к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок, и дополнили ее стихами Маяковского»,— отметил директор парка Павел Зубакин.
По словам мэра Алексея Орлова, каждый вклад бизнес-структур в подготовку к юбилею города включается в «реестр добрых дел». «На сегодняшний день реестр включает в себя более 100 мероприятий: от благоустройства общественных пространств до реализации социальных проектов»,— передает пресс-служба слова главы города.
Парк Маяковского станет одной из главных площадок празднования 300-летия Екатеринбурга. 19 августа там выступят «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева и группа «Чайф».
Напомним, «Россети Урал» потратит 30 млн руб. на реконструкцию парка по улице Чкалова. Там появится новая детская площадка, будут благоустроены зоны отдыха, сделано оригинальное освещение центральной аллеи.