В Екатеринбурге отремонтировали подземный переход к парку Маяковского

Компания «Россети Урал» отремонтировала подземный переход под ул. Ткачей к Центральному парку культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО). Как сообщили в пресс-службе компании, новый арт-объект посвящен 300-летию города. О планах реконструкции подземного перехода компания сообщила в июле.

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В переходе появилось новое освещение, а также граффити в стиле конструктивизма. Кроме того, на стенах появились строки стихов Владимира Маяковского. Для перехода выбран оптимальный уровень освещенности, оно функционирует в автоматическом режиме с привязкой ко времени заката и восхода.

«По мере приближения к парку, ты покидаешь индустриальный город и становишься ближе к природе, к лесу. Такую концепцию мы заложили в рисунок, и дополнили ее стихами Маяковского»,— отметил директор парка Павел Зубакин.

По словам мэра Алексея Орлова, каждый вклад бизнес-структур в подготовку к юбилею города включается в «реестр добрых дел». «На сегодняшний день реестр включает в себя более 100 мероприятий: от благоустройства общественных пространств до реализации социальных проектов»,— передает пресс-служба слова главы города.

Парк Маяковского станет одной из главных площадок празднования 300-летия Екатеринбурга. 19 августа там выступят «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева и группа «Чайф».

Напомним, «Россети Урал» потратит 30 млн руб. на реконструкцию парка по улице Чкалова. Там появится новая детская площадка, будут благоустроены зоны отдыха, сделано оригинальное освещение центральной аллеи.

Полина Хабарова

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