Екатеринбургский парк по улице Чкалова отремонтируют за 30 млн рублей

Парк Юго-Западного микрорайона Екатеринбурга по улице Чкалова благоустроят к 300-летию города, сообщил мэр Алексей Орлов в своем Telegram-канале. Работы по реконструкции планируется завершить до 10 августа.

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По словам Алексея Орлова, в парке появится новая детская площадка, будут благоустроены зоны отдыха, сделано оригинальное освещение центральной аллеи. Реконструкция парка начнется в июне. Проект будет реализован за счет средств компании «Россети Урал». Представитель компании поделился с «Ъ-Урал», что стоимость реализации проекта составляет 30 млн руб.

«Россети Урал» в 2023 году планирует установить 1,3 тыс. новых светильников в центральных и отдаленных районах города. В этом году «Россети Урал» выделили 90 млн руб. на модернизацию системы уличного освещения Екатеринбурга.

Напомним, до 31 мая свердловчане могут принять участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для комплексного благоустройства в 2024 году. Проголосовать через «Госуслуги» может каждый житель старше 14 лет. На выбор представлено 149 общегородских пространств.

Полина Хабарова

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