Глава Екатеринбурга огласил список хедлайнеров 300-летия города

В парке Маяковского в Екатеринбурге в День города выступят «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева и группа «Чайф». Об этом сообщил мэр Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной празднованию 300-летия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Группа «Чайф» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Александр Пантыкин Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Евгений Горенбург Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Александр Новиков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Клава Кока Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Niletto Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 6 Группа «Чайф» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Александр Пантыкин Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков Евгений Горенбург Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Александр Новиков Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Клава Кока Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Niletto Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Историческом сквере пройдет гала-шоу с участием барда Александра Новикова. Возле КРК «Уралец» выступят Niletto и Клава Кока, во Дворце молодежи — Звонкий, на Октябрьской площади — Milana Star, в ТЦ VEER Mall — Хор Турецкого, в парке «Южный» — группа «Пелагея». На проспекте Ленина запланировано выступление «Дискотеки Аварии».

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В частности, 17 августа в ЦПКиО им. Маяковского гала-концертом с участием симфонического оркестра Свердловской филармонии откроют концертный зал «Летняя эстрада».

В мэрии сообщили, что город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте