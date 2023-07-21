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Глава Екатеринбурга огласил список хедлайнеров 300-летия города

В парке Маяковского в Екатеринбурге в День города выступят «Агата Кристи», Вячеслав Бутусов, группа Евгения Горенбурга «ТОП», «Урфин Джюс» и Александр Пантыкин, Настя Полева и группа «Чайф». Об этом сообщил мэр Алексей Орлов на пресс-конференции, посвященной празднованию 300-летия города.

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Группа «Чайф»

Группа «Чайф»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Александр Пантыкин

Александр Пантыкин

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Евгений Горенбург

Евгений Горенбург

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Александр Новиков

Александр Новиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Клава Кока

Клава Кока

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Niletto

Niletto

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

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Группа «Чайф»

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Александр Пантыкин

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Евгений Горенбург

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Александр Новиков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Клава Кока

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Niletto

Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

В Историческом сквере пройдет гала-шоу с участием барда Александра Новикова. Возле КРК «Уралец» выступят Niletto и Клава Кока, во Дворце молодежи — Звонкий, на Октябрьской площади — Milana Star, в ТЦ VEER Mall — Хор Турецкого, в парке «Южный» — группа «Пелагея». На проспекте Ленина запланировано выступление «Дискотеки Аварии».

Основное празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. В частности, 17 августа в ЦПКиО им. Маяковского гала-концертом с участием симфонического оркестра Свердловской филармонии откроют концертный зал «Летняя эстрада».

В мэрии сообщили, что город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов.

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