Подземный переход к парку Маяковского отремонтируют к 300-летию Екатеринбурга

Компания «Россети Урал» отремонтирует подземный переход под ул. Ткачей к Центральному парку культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО). Работы должны быть завершены к 300-летию Екатеринбурга. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов. Также переход планируется оборудовать архитектурно-художественной подсветкой.

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«Одной из основных площадок празднования 300-летия станет парк Маяковского. Здесь пройдет множество ярких мероприятий. Большинство посетителей парка попадает в него через главные ворота и подземный переход под улицей Ткачей. Он явно нуждался в обновлении»,— отметил глава города.

Ранее Алексей Орлов рассказал, что во время праздничной недели в 300-летие Екатеринбурга в ЦПКиО имени В.В. Маяковского после реконструкции откроется единственный в УрФО полноценный летний театр.

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