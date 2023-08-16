В результате наводнения в Приморье погиб человек

Сегодня на открытом участке местности в селе Борисовка Приморского края обнаружено тело мужчины, сообщила прокуратура региона. Ранее в полицию поступило сообщение, что в результате наводнения, вызванного тайфуном «Ханун», в этом селе пропал под водой мужчина 1997 года рождения.

«Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту гибели мужчины в селе Борисовка»,— информирует надзорное ведомство.

Полиция Приморья также подтвердила, что найдено тело пропавшего.

«Выяснилось, что 25-летний мужчина направлялся в с. Борисовка на велосипеде. Мужчину смыло потоком воды во время пересечения подтопленного участка дороги»,— говорится в сообщении. Тело было найдено в 50 метрах от места исчезновения.

Ранее сообщалось о гибели трех человек во время прохождения тайфуна «Ханун». 11 августа в селе Дальзаводское Хорольского района найдены тела двух братьев 13-ти и 12-ти лет с признаками утопления. По версии следствия, один из мальчиков полез в сточную трубу, чтобы достать слетевший с ноги сланец и его затянул водяной поток. Брат пытался помочь, но также утонул.

Также 11 августа в кювете в воде в районе улице Раковская в Уссурийске было обнаружено тело утонувшей женщины.

С 10 по 12 августа в Приморье бушевал тайфун «Ханун», он принес с собой ливни, которые вызвали сильные паводки. На территории региона подтопленными оказалось около 4,6 тыс. жилых домов. Из-за наводнения в Приморье эвакуировали 2,8 тыс. человек. В Уссурийске прорвало дамбу, которую строили для сдерживания паводков. СКР возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы.

Алексей Чернышев, Владивосток