WSJ: США допускают возможность «военных решений» для экспорта зерна с Украины

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что США рассматривают возможность «военных решений» для экспорта зерна с территории Украины. В Пентагоне заявили, что воевать с РФ Соединенные Штаты не собираются, а военных возможностей в Черном море у ВС США нет.

Активные переговоры об экспорте сельхозпродукции объемом около 4 млн тонн в месяц сейчас ведутся между США, Украиной и Турцией, сообщают источники WSJ. По данным газеты, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. Далее cельхозпродукция будет «направлена в другие пункты назначения, но маршрут окажется продолжительным и дорогим».

Подчеркивается, что США рассматривают «все потенциальные варианты, включая военные решения, для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае». При этом, какие именно «военные решения» будут применяться для защиты торговых судов, собеседник не пояснил.

В Пентагоне, комментируя материал WSJ, отметили, что Соединенные Штаты «не стремятся к войне с Россией». «У нас нет каких-либо средств на Черном море. Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов»,— отметила в ходе своего традиционного брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя возможность «военных решений» для экспорта украинского зерна.

17 июля российская сторона не продлила сделку по безопасному вывозу украинского зерна через гуманитарные коридоры в Черном море, объяснив это невыполнением части соглашений. Россия объявила все идущие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Украина поступила аналогично. После этого Киев стал регулярно атаковать российские корабли надводными беспилотниками. Россия же нанесла удары по портовой инфраструктуре Украины.

Украина также приняла решение создать временный морской маршрут для транспортировки зерна. Судоходные маршруты планируют открыть вблизи акваторий трех портов, входящих в коридор, который ведет к территориальным водам Румынии. Евросоюз тем временем заявил о готовности экспортировать почти все украинское зерно по «коридорам солидарности».

Александр Кислов