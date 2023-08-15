Секретарь СНБО: Украина готова только поменять местами пункты мирного плана

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена идти на уступки в вопросе о мирном плане, предложенном президентом страны Владимиром Зеленским. По словам господина Данилова, гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами пункты плана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

Отвечая на вопрос журналиста La Repubblica о возможности сделать мирный план «более гибким», господин Данилов сказал: «Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите». Его слова приводит «РИА Новости». Украинский план, в частности, предусматривает ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность, освобождение пленных, вывод российских войск за границы 1991 года, уголовное преследование «военных преступников», выплату репараций и прекращение боев.

Кроме того, секретарь СНБО Украины прокомментировал информацию об оказываемом со стороны союзников давлении для начала переговоров с Россией. «Новости об этом якобы оказываемом давлении ничем не подтверждены. Они существуют только в интернете. Ни на какие обязательства по переговорам партнеры нам не указывали»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае текущего года господин Зеленский сказал, что переговоры не начнутся до вывода российских войск с территории Украины.

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повторил тезис о том, что Украина никогда не согласится на переговоры с Владимиром Путиным, поскольку не доверяет ему. В качестве альтернативного варианта господин Кулеба указал, что в переговорах для завершения российско-украинского конфликта может участвовать третья сторона.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».