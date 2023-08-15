Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Секретарь СНБО: Украина готова только поменять местами пункты мирного плана

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Украина не намерена идти на уступки в вопросе о мирном плане, предложенном президентом страны Владимиром Зеленским. По словам господина Данилова, гибкость может быть проявлена только в том, чтобы поменять местами пункты плана.

Фото: Офис Президента Украины

Фото: Офис Президента Украины

Отвечая на вопрос журналиста La Repubblica о возможности сделать мирный план «более гибким», господин Данилов сказал: «Мы можем изменить последовательность пунктов, если хотите». Его слова приводит «РИА Новости». Украинский план, в частности, предусматривает ядерную, энергетическую и продовольственную безопасность, освобождение пленных, вывод российских войск за границы 1991 года, уголовное преследование «военных преступников», выплату репараций и прекращение боев.

Кроме того, секретарь СНБО Украины прокомментировал информацию об оказываемом со стороны союзников давлении для начала переговоров с Россией. «Новости об этом якобы оказываемом давлении ничем не подтверждены. Они существуют только в интернете. Ни на какие обязательства по переговорам партнеры нам не указывали»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Переговоры между Россией и Украиной прекратились в мае 2022 года. В октябре того же года Владимир Зеленский подписал указ, исключающий возможность дальнейших переговоров с президентом России, пока им является Владимир Путин. В мае текущего года господин Зеленский сказал, что переговоры не начнутся до вывода российских войск с территории Украины.

В августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба повторил тезис о том, что Украина никогда не согласится на переговоры с Владимиром Путиным, поскольку не доверяет ему. В качестве альтернативного варианта господин Кулеба указал, что в переговорах для завершения российско-украинского конфликта может участвовать третья сторона.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...