Вода в реке в Уссурийске поднялась до рекордной отметки минимум с 1931 года

Вода в реке Раздольная в Уссурийске поднялась до 11 метров. Это самый высокий уровень как минимум с 1931 года — с начала замера уровня рек. Глава города Евгений Корж считает, что даже если бы подрядчик успел достроить дамбу, она бы не выдержала такой резкий и значительный подъем воды.

Господин Корж на встрече с жителями рассказал, что в 2015 году во время тайфуна «Гони» уровень реки составлял 9,38 метра. По его словам, восстановление дамбы начнется после схода воды. Подрядчик должен завершить работы до конца осени.

Глава Приморского края Олег Кожемяко заявил, что устанавливать причины прорыва дамбы во втором по величине городе региона Уссурийске будут следователи Следственного комитета РФ. Контракт был заключен в марте 2022 года, объект должны были достроить к декабрю 2023-го. На открытом участке на время паводка была возведена временная насыпь.

Тайфун «Ханун» принес в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки. Глава региона анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации краевого масштаба. На территории Уссурийского городского округа подтопленными оказались свыше 600 частных домов, 16 многоквартирных домов, три объекта социальной инфраструктуры.

Леонид Уварчев