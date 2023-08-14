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На Ходынском бульваре в Москве во время ремонта взорвался холодильник

В многоэтажке на севере Москвы взорвался холодильник

В многоэтажном жилом доме на Ходынском бульваре в Москве взорвался холодильник во время ремонта. В квартире выбиты стекла. Об этом сообщили «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Позже информацию подтвердили в прокуратуре Москвы.

Взрыв произошел на 15 этаже дома по адресу Ходынский бульвар, д. 20А. Как следует из данных карт, там находится жилой комплекс «Лайнер».

«При проведении ремонта холодильника в квартире на Ходынском бульваре произошел взрыв фреона»,— сообщили агентствам в экстренных службах. Пострадавших нет. Пожара после взрыва не было.

Как сообщили в прокуратуре, ремонт холодильника проводил частный мастер. Ему понадобилась медицинская помощь. Сейчас его осматривают врачи. По факту взрыва проводится прокурорская проверка.

Олеся Павленко

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