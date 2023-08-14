Минэкономразвития следит за ситуацией с задержкой рейсов из Антальи в Кольцово

В Минэкономразвития России заявили, что следят за ситуацией, сложившейся в Анталии из-за задержки рейсов с уральскими туристами, которые не могут вылететь в Екатеринбург. Напомним, авиакомпания Red Wings около двух суток не может вывезти уральских туристов из Анталии (Турция) в Екатеринбург, из-за этого задерживаются рейсы из Кольцово на турецкий курорт.

«Вопрос транспортировки туристов находится на контроле Росавиации. Для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании "Ред Вингз" оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. Предварительно имеется договоренность по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний. Вылет борта из Екатеринбурга в Анталью планируется после 15:00 мск 14 августа»,— указано в сообщении министерства.

Отмечается, что представители МЭР РФ также находятся на связи с Генконсульством России в Анталии. Как ранее заявили в авиакомпании, Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного самолет у авиакомпании «Икар» для вывоза пассажиров задержанных рейсов. Задержку рейсов объясняют тем, что по техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании.

Не улетевших в Турцию из Кольцово туристов разместили в гостиницах. Задержками рейсов заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

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