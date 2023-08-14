Пассажиры Red Wings сутки не могут улететь из Антальи в Екатеринбург

Российские туристы не могут улететь из аэропорта Антальи в аэропорт Екатеринбурга уже сутки из-за задержки рейса авиакомпании Red Wings, сообщает РИА Новости со ссылкой на пассажира рейса.

Вылет рейса WZ3062 из Турции в Екатеринбург был запланирован на 21.30 в субботу, 12 августа. Но как рассказала пассажирка, самолет не вылетел из-за поломки. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцов, ожидается, что борт прибудет в Екатеринбург в 22:45 в 14 августа. Кроме того, согласно онлайн-табло, есть проблемы с вылетом бортов данной авиакомпании и из Екатеринбурга. Так, рейс WZ-3071 Екатеринбург — Анталья должен был вылететь в 8:30, но задержан до 1:55 15 августа.

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