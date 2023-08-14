Не улетевших в Турцию из Кольцово туристов разместили в гостиницах, на место выехал прокурор

Уральских туристов, которые не могут улететь из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге в Анталью рейсами авиакомпании Red Wings, разместили в гостиницах. Как рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, по технической причине рейс WZ-3071 не вылетел в положенное время. Планируется, что самолет вылетит 1:55 минут 15 августа.

Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна. Напомним, что пассажиры Red Wings сутки не могли улететь и из Антальи в Екатеринбург около суток.

В прокуратуре уточнили, пассажиров, которые ожидают вылета в Турцию, разместили гостиницах «Азимут» и «Лайнер», а также обеспечили им питание и напитки. «Для организации контроля за оказанием услуг пассажирам в аэропорт Кольцово выехал Свердловский транспортный прокурор. В аэропорту Кольцово с течении всего времени работает мобильная приемная»,— прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте