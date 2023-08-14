В Казахстане сократилась суточная добыча нефти

Суточная добыча нефти в Казахстане начала снижаться после аварии на Мангистауском атомно-энергетическом комбинате (МАЭК), которая произошла 11 августа. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на «Ситуационно-аналитический центр топливно-энергетического комплекса» при Минэнерго Казахстана.

МАЭК снабжает промышленность и население юго-запада Казахстана электрической и тепловой энергией, а также водой.

По данным аналитического центра до аварии на МАЭК, 10 августа, суточная добыча нефти в Казахстане составляла 232 тыс. тонн. Однако 11 августа суточная добыча сократилась до 220,4 тыс. тонн, 12 августа — до 217,5 тыс. тонн, 13 августа — до 215 тыс. тонн.

11 августа, по данным компании по управлению энергосетями KEGOC, в 14:20 по местному времени (11:20 мск) произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям в Атырауском энергоузле — на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле — на 98 МВт.

В 16:30 (13:30 мск) произошло отключение еще одного блока. Авария привела к ограничению потребления электрической мощности на 55 МВт в Атырауском энергоузле и на 35 МВт — в Мангистауском энергоузле. В 19:15 (16:15 мск) ограничения в Атырауском энергоузле были полностью сняты. В Мангистауской области с 13 августа введены частичные ограничения на потребление электрической энергии.

Авария на тепловой электрической станции МАЭК произошла и 3 июля. Тогда аварийно отключился энергоблок №1 с нагрузкой 130 МВт. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы перешли на изолированную работу. Без электроснабжения осталась казахстанская часть Каспийского трубопровода.

Милена Костерева