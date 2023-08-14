Мэр Помпей предложил провести бой Маска и Цукерберга в городском амфитеатре

Мэр города Помпеи Кармине Ло Сапио предложил провести бойцовский поединок Илона Маска и Марка Цукерберга в городском древнеримском амфитеатре. Он также заявил, что дата боя будет сдвинута. Изначально предполагалось, что он пройдет 26 августа.

По мнению мэра, Помпеи являются лучшим местом для проведения боя. В комментарии агентству Adnkronos он сказал, что после «контактов с представителями органов власти» у него создалось впечатление, что «выбор падет на Помпеи». Официального подтверждения от властей Италии пока нет.

Планировалось, что поединок между бизнесменами пройдет в развлекательном центре «Вегас Октагон», но на прошлой неделе господин Маск сказал, что бой пройдет на фоне «Древнего Рима». Он договорился об этом с премьер-министром Италии, а также министром культуры этой страны, точное место он не назвал. Бой покажут в прямом эфире в Twitter.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Бойцовский поединок переходит в словесный».

Лаура Кеффер