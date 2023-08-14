Волгоградский «Ротор» продолжил неудачную серию

Волгоградский футбольный клуб «Ротор» в пятом матче сезона 2023-24 дивизиона «А» Второй лиги (группа «Золото») накануне потерпел второе поражение. На «Волгоград-арене» в присутствии более 15 тыс. зрителей коллектив, оставшийся недавно без главного тренера, уступил «Краснодару-2» со счетом 1:2.

Единственный гол у волгоградцев провел воспитанник петербургского футбола Даниил Арсентьев, арендованный у екатеринбургского «Урала» полтора месяца назад.

В активе у «Ротора» таким образом только три ничьих и последняя 10-я строчка в турнирной таблице дивизиона. От лидирующего омского «Иртыша» отрыв уже 7 очков.

Ближайший поединок волгоградцы проведут 19 августа в «Ульяновске» против местной «Волги», которая опережает «Ротор» на три очка.

Ярослав Малых

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