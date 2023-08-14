Потенциальный тренер волгоградского «Ротора» покинул казахстанский клуб

Сергей Попков, бывший министр спорта Волгоградской области, уволен из казахстанского футбольного клуба «Окжетпес» (Кокшетау), который возглавляет с 2021 года. Российский специалист в прошлом сезоне выиграл с командой Первую лигу Казахстана, однако в Премьер-лиге, как сообщает Vesti.kz, у «Окжетпеса» возникли финансовые проблемы. На момент отставки господина Попкова, коллектив с 14 очками после 17 матчей занимал 11-е место в турнирной таблице.

Напомним, по сведениям «Ъ», Сергей Попков рассматривается как один из основных претендентов на пост главного тренера волгоградского «Ротора», который после увольнения Алексея Стукалова временно возглавил Владимир Файзулин. Накануне «Ротор» потерпел очередное поражение, причем в родных стенах.

Сергей Попков, об отставке которого казахстанский клуб сообщил только днем ранее, присутствовал на игре в Волгограде.

Господину Попкову 60 лет, он уроженец Волгограда, сам на профессиональном уровне почти не играл (полсезона за астраханский «Волгарь»), однако имеет большой опыт тренерской и административной работы. Начинал в волгоградской «Олимпии», где был и вторым и главным тренером, возглавлял «Шинник-2», ФК «Астрахань», реутовский «Титан», латвийский «Динабург» (Даугавпилс), несколько клубов в Казахстане. Последнее место работы в России ФК «Тюмень», где господин Попков был старшим тренером в 2020 году.

К «Ротору» Сергей Попов также имеет прямое отношение — работал не только в тренерском штабе, но и был (в 2008 году) начальником команды.

с апреля 2012 по май 2014 года господин Попков работал министром спорта Волгоградской области, этот период стал для «Ротора» одним из наиболее кризисным. По данным да июнь 2014 долги клуба превысили 120 млн рублей, из-за чего впоследствии власти ликвидировали юрлицо ГАУ «ФК «Ротор».

Ярослав Малых

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