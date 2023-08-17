Недвижимость идет на рекорд

Адаптация российской экономики и компаний к внешним раздражителям положительно сказалась на рынке коммерческой недвижимости. По оценкам консалтинговой компании NF Group, за первое полугодие 2023 года объем инвестиций в такую недвижимость превысил 342 млрд руб., максимум за все время наблюдений. Это почти вдвое выше результата аналогичного периода 2022 года. Весь рост пришелся на локальных участников рынка, тогда как иностранные инвесторы участвовали в сделках на символические 2 млрд руб. Их влияние снижается последние три года, но даже в прошлом году на них приходилось более 3% рынка.

Заметно изменилась структура спроса. В предыдущие годы основной объем сделок приходился на площадки под девелопмент, в текущем же году больше всего операций совершалось с торговой недвижимостью. По данным NF Group, этот сегмент в структуре инвестиций занял 39% (около 133 млрд руб.), тогда как по итогам минувшего года на него приходилось только 8% (40,7 млрд руб.). В то же время доля операций с площадками под девелопмент уменьшилась с 45% до 28%. «Инвесторы видят в сегменте торговой недвижимости большие перспективы развития и доходности, несмотря на необходимость активного управления»,— отмечает партнер NF Group Станислав Бибик.

Потеряли долю рынка и другие традиционно популярные у инвесторов сегменты: офисной и складской недвижимости. По итогам отчетного периода на офисную недвижимость пришлось только 15% объема инвестиций, тогда как годом ранее она занимала 22%. Доля складского сегмента сократилась с 17% до 6%. По словам Станислава Бибика, данная статистика не показывает тренд снижения инвестиционной привлекательности, в частности, складского сегмента, так как снижение обусловлено прежде всего низким объемом инвестиционного предложения. «В прошлом году большое число сделок с логистической недвижимостью было связано преимущественно с выходом иностранцев, и были дисконты, а сейчас при растущих ставках собственники не готовы продавать с дисконтом, а инвесторы без дисконта не хотят покупать»,— отмечает директор департамента управления складской недвижимостью Accent Capital Анастасия Корневич. «Инвесторы, не имея возможности инвестировать в складской сегмент, переключаются на другие сегменты рынка, такие как офисы и торговля»,— отмечает господин Бибик.