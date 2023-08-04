Объем ФНБ в июле вырос на 643,2 млрд рублей

По итогам июля объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) вырос на 643,2 млрд руб., до 13,3 трлн руб. В долларовом выражении объем ФНБ составил $146,336 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Минфина России.

Объем ликвидных активов ФНБ в июле составил 7,183 трлн руб., или $78,957 млрд (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

По итогам июля в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ в размере 2,8 млрд руб. от депозитов в ВЭБ.РФ, 1 млрд руб. от ценных бумаг российских эмитентов, 130,7 млн руб. от облигаций ООО «НЛК-Финанс», 1,2 млн руб. от облигации АО «Авиакомпания "Сибирь"». Общий доход от средств ФНБ, за исключением средств в Банке России, составил 307 млрд руб.

К 1 июля объем ФНБ составлял 12,67 трлн руб. За месяц размер ФНБ вырос на 317 млрд руб., но при этом сократился на $7,5 млрд в долларовом выражении. В августе Минфин допустил сокращение использования средств фонда «с учетом оценки ситуации в экономике и финансовой системе».

Олеся Павленко