«Аэрофлот» проиндексирует зарплаты 90% сотрудников

«Аэрофлот» повысит зарплаты производственного персонала, в том числе пилотов, сообщил в интервью «Ведомостям» гендиректор компании Сергей Александровский. По его словам, повышение затронет практически 90% сотрудников, у производственных подразделений зарплата вырастет до 20%.

Он уточнил, что индексация коснется департамента наземного обеспечения перевозок — в частности сотрудников, обслуживающих пассажиров на стойках регистрации, а также департаментов управления авиационной безопасности, планирования и управления производственной деятельности, технического блока. «Планируем масштабное повышение заработной платы производственного персонала, в том числе пилотов, несмотря на то что мы находимся не в самых благоприятных условиях. Ставка летного часа пилотов увеличится на 25% — и это существенно»,— рассказал господин Александровский.

В первом полугодии «Аэрофлот» сократил чистый убыток в годовом выражении в 24 раза, до 1,6 млрд руб. Выручка выросла на 48%, до 205 млрд руб., за счет роста перевозок. Компания также впервые раскрыла свой результат за 2022 год — «Аэрофлот» закончил его с убытком 40,5 млрд руб., однако благодаря господдержке результат оказался даже лучше, чем в постпандемийном 2021 году.

Об отчетности компании — в материале «Ъ» «На всякий лизинговый случай».

Лаура Кеффер