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Коммерсантъ FM
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Власти Харьковской области объявили обязательную эвакуацию в Купянском районе

В 37 населенных пунктах Купянского района Харьковской области объявлена обязательная эвакуация. Распоряжение подписал глава районной военной администрации Андрей Канашевич, передает УНИАН, «Стнана.ua» и другие украинские СМИ. Российская армия продолжает наступление в этом направлении.

Украинские власти объяснили решение «ситуацией в сфере безопасности». Эвакуация проводится в «безопасные регионы». Частично будет эвакуирован Купянск. Меры затронут населенные пункты, которые находятся близко к зоне боевых действий,— левый берег Купянской городской общины, Кондрашевская, Двуречанская, Куриловская и Петропавловская сельские общины.

Андрей Канашевич накануне, 9 августа, предложил местным жителям переместиться на более безопасные территории Украины на фоне возрастающей интенсивности обстрелов. В начале августа губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщал о наступлении российских войск на Купянск. Сегодня, 10 августа, Минобороны РФ сообщило, что российская армия продолжает «наступательные действия» в этом направлении.

Леонид Уварчев

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