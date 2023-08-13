Global Times: Китай не пригласил некоторые западные страны на форум «Пояс и путь»

Китай не приглашал лидеров некоторых развитых стран на форум «Один пояс — один путь», сообщил источник китайской газеты Global Times, знакомый с ходом подготовки мероприятия. Так он ответил на публикации в западных СМИ информации о том, что в форуме примут участие меньше стран, чем ожидалось, и что Европа избегает участия.

Источник китайской газеты объяснил, что приглашения в основном направлялись представителям развивающихся стран. По его словам, Китай стремится не к масштабу, а к «качеству и эффективности».

Собеседник газеты ответил на данные западной прессы, что лидеры некоторых европейских стран не планируют участвовать в форуме, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер Италии Джорджа Мелони. По его словам, Пекин не отправлял приглашения некоторым западным лидерам, о которых говорится в прессе. В связи с этим «спекуляции об "уклонении от участия" просто несостоятельны в связи с отсутствием приглашений».

Информацию об отказе некоторых лидеров участвовать в форуме ранее приводила The Wall Street Journal. Газета сообщала о том, что на мероприятие не планируют присутствовать представители Франции, Германии, Греции, Чехии и Италии. В качестве одной из причин указывалось возможное участие президента РФ Владимира Путина.

Подробнее об инициативе «Один пояс, один путь» — в публикации «Ъ» «Стройка на время, должник навсегда».

Леонид Уварчев