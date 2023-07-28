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Коммерсантъ FM
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WSJ: лидеры Западной Европы не готовы приехать на форум «Один пояс, один путь» в Китае

Европейские дипломаты дистанцируются от участия в форуме «Один пояс, один путь» в Китае, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Среди отказавшихся присутствовать на форуме в Пекине — Франция, Германия, Греция, Чехия, Италия. Швейцария еще думает.

Выход из китайского форума в первую очередь связан с желанием Европы уменьшить экономическое влияние Китая. Источники издания сообщают, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в настоящее время не планируют участвовать в форуме, так же как и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Швейцария все еще раздумывает о своем присутствии на форуме, Чехия и Греция уже уведомили Пекин о том, что представители их стран не приедут на форум.

По данным WSJ, отказ европейских дипломатов в том числе связан с запланированным приездом на форум Владимира Путина. «Владимир Путин еще больше оттолкнул европейских лидеров, многие из которых ужесточили свою позицию по отношению к Китаю из-за поддержки Пекином Москвы с начала войны на Украине»,— пишет издание.

Подробнее об инициативе «Один пояс, один путь» — в публикации «Ъ» «Стройка на время, должник навсегда».

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